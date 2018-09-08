國際奧林匹亞機器人全國決賽 198隊力拚成為台灣代表

國際奧林匹亞機器人全國總決賽，參賽同學聚精會神進行機器人組裝。（記者佟振國攝）

2018-09-08 18:04

〔記者佟振國／南投報導〕2018WRO國際奧林匹亞機器人全國總決賽，今、明2天在南投縣國立暨南國際大學舉行，全國198支隊伍參賽，選手分工合作從機器人組裝、程式設計與測試調校，力求精準完美，爭取最佳成績，才能代表台灣參加今年11月在泰國清邁舉行的世界賽，為國爭光。

暨南大學、暨大附中與玉山機器人協會共同主辦的國際奧林匹亞機器人全國總決賽暨南投縣科學創意嘉年華活動，今於暨大體健中心登場，來自全國的國小至大學計198支隊伍參賽，挑戰WRO競賽、創意賽、足球賽與大專組進階挑戰賽。

主辦學校暨大附中校長張正彥表示，今年競賽主題是國際關注的糧食議題，國小組「避免食物浪費」、國中組「精密農業」、高中組「食物配送」，參賽隊伍必須組裝設計符合主題的機器人，同時講究精準與效率。

至於創意賽組則是自訂食物問題而加以解決，參賽選手還要親自向評審解說設計理念與方法；大專組進階挑戰賽則是將經典電玩遊戲「俄羅斯方塊」實體化，選手要利用機器人將不同形狀的物體，於一個木框內組合完成，也是高難度挑戰；因應今年世足賽，還有混齡組的機器人足球賽，每隊派出兩隻機器人、四隻機器人守門、射門、或進攻的近身競技，刺激有趣。

台灣玉山機器人協會秘書長鄭瑞瑩指出，比賽優勝隊伍將代表台灣參加今年11月在泰國清邁舉行的世界賽，去年台灣代表隊一舉囊括5座獎項，冠、亞軍各1，表現亮眼，盼今年入選的隊伍能續創佳績。