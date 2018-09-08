台南「吃人路」百噸吊車救援 藍議員亂入開直播…

受困吊車被吊起。（記者王捷攝）

2018-09-08 17:07

〔記者王捷／台南報導〕台南市南區利南街箱涵坍塌，導致百噸吊車陷入道路，8日下午兩輛300噸吊車進入現場，準備吊掛作業，吸引不少民眾圍觀，甚至有附近商家說，「比拍電影還好看」，國民黨台南市議員盧崑福竟闖進封鎖線內開直播，部分民眾也跟著進入工地內，讓吊掛業者無法專心工作。

7日晚間，吊車業者與市府官員因為賠償談不攏，讓受困的百噸吊車淋了一夜雨，今天下午2點左右，兩輛300噸的吊車緩慢進入工地，經過一個多小時安全準備程序後，工作人員在受困吊車綁上繩索，圍觀民眾也開始增加。

有人攜家帶眷抱著小孩來看熱鬧，附近店家也自行找空地擺攤，有店家顧店時，不時探出頭來與鄰居討論「吃人路」，興奮說「比拍電影還好看」，整場救援工程在民眾心目中，有如看戶外電影院。

不過，吊車業者似乎開心不起來，不時在吊車周邊查看，協助救援吊車業者吊掛，下午3點，兩輛300噸吊車同時啟動，緩緩將受困吊車吊起，市議員盧崑福竟突然走進工地，開臉書直播。

百噸吊車被吊起後，驚見底部箱涵鋼筋斷裂，而受困吊車的右半邊扭曲變形，吊掛救援直到近一個小時候結束，受困吊車被拖板車拖走，水利局雨水下水道工程科長葉俊良說，目前與業者達成共識，請吊車公司報初險，不足部分用災害準備金專簽處理。

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兩輛300噸吊車將受困的百噸吊車吊起。（記者王捷攝）

受困吊車被吊起後，驚見破損箱涵，鋼筋斷裂。（記者王捷攝）

國民黨市議員盧崑福開心與現場圍觀民眾直撥。（記者王捷攝）