「好玩的劇團」今到霧峰德泰街夜市空地 演出「拯救五彩王國」

「好玩的劇團」在大里霧峰區市議員候選人林德宇邀請到霧峰德泰街夜市空地演出「拯救五彩王國」。（記者蘇金鳳攝）

2018-09-08 17:32

〔記者蘇金鳳／台中報導〕由立法院副院長蔡其昌所舉辦的「幸福親子藝文季」今年首度來到屯區表演，在民進黨提名大里霧峰區市議員參選人林德宇爭取下，上個月在大里兒福館邀請小青蛙劇團演出，今天則邀請知名兒童劇團「好玩的劇團」來到霧峰德泰街夜市空地演出「拯救五彩王國」，讓屯區的親子能時常看到好的兒童劇團的表演。

「好玩的劇團」在大里霧峰區市議員參選人林德宇邀請下，今天來到霧峰德泰街夜市空地演出「拯救五彩王國」，生動活潑的演出，演員與孩子間的互動，讓在場近千名觀眾度過精采的下午時光。

林德宇說，身為兩個孩子的爸爸，更能深刻體會新手爸媽和孩子的需求，期望能夠打造更友善親子宜居的環境。

林德宇強調，8、9月兩場親子劇團活動，分別邀請小青蛙劇團、好玩的劇團到大里霧峰和親子同樂，場場爆滿，小孩玩得開心，家長也都會再詢問何時還會有這樣的親子活動，迴響很大。

他說，看到小朋友那份純真的笑容，他強調未來會積極整合公部門與民間資源，引進多元藝文活動至社區及校園，豐富大里霧峰孩子們的親子藝文體驗經驗。

好玩的劇團演出的「拯救五彩王國」，演員在演出過程中，不時會與底下的孩子們有互動，還會帶動唱，讓學齡前孩童也看得目不轉睛。故事內容藉由五彩王國中彩虹的消失，讓動物們正視因生活對於環境的破壞，教導大家必須開始節能，才能漸漸的環境綠化，找回最初的大自然。