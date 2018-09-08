驗收不過 宜蘭國民運動中心恐延到12月開幕

宜蘭國民運動中心是東部地區首座，原預計7月開幕，因工程驗收問題延至9月底，但工程驗收至今還是過不了關，恐要到12月才能開幕。（記者林敬倫攝）

2018-09-08 17:03

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭國民運動中心是東部地區首座，原預計7月開幕，因工程驗收問題延至9月底，但工程驗收至今還是過不了關，恐要到12月才能開幕；宜蘭縣政府教育處指出，9月底中心確定不會開幕，會要求廠商盡速改善問題，讓工程驗收盡早過關，委外OT廠商的開幕準備已就緒，如果順利，希望能趕在12月以前開幕。

馬政府時期指示行政院體育委員會未來在台灣建設國民運動中心，讓國人用相對低廉價格，享受五星級運動設施，將運動人口提升至先進國家水準。體育署因此輔導各縣市新建國民運動中心，宜蘭縣場館選在宜蘭運動公園游泳池所在地，由縣府辦理規劃，斥資約2億3000萬元，啟用後透過促參法，以OT方式委外經營，廠商需自負盈虧。

全案2016年4月動工，基地面積3689平方公尺，2層樓總高度12公尺，原先預計7月可正式營運，但因工程驗收未過，縣府延到9月底才能營運，但包商至今仍未改善工程問題，驗收遲遲無法通過，開幕營運時程恐要延到12月。

教育處指出，包商工程的管線與建築主體工程，在初驗時被點出缺失，但至今仍未完全改善，要在9月底營運已經不可能，將持續督促包商改善問題，盡速通過驗收，委外OT廠商的開幕準備已就緒，隨時可以啟動，順利的話，希望能趕在12月以前營運開幕。

依據縣府的規劃，運動中心營運時間為上午6點到晚上10點，內部設施包含溫水游泳池、體適能中心、韻律教室、桌球場、攀岩場及綜合球場等，附屬設施則有兒童遊戲室、會議室、運動傷害防護室、行政管理辦公室、服務台、販賣部、廁所及淋浴間。

其中泳池長25公尺，共7個水道，攀岩場則是縣內首座公立攀岩場，至於遭外界批評如「貴族式」般的收費問題；教育處強調，與全國其他運動中心收費相差不大，是否調整價格，待中心營運後，再決定是否要評估降價。