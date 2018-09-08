新竹國際風箏節今登場 長20米大熊風箏超吸睛！

由新加坡團隊特別設計，20公尺長的「愛HSINCHU」大熊風箏升空。（記者王駿杰攝）

2018-09-08 16:23

〔記者王駿杰／竹市報導〕2018新竹市國際風箏節今天於新竹漁港國際風箏賽場登場，今年再度邀請歐美、亞洲等百餘位風箏好手「箏」奇鬥豔，雖然天空不作美，飄起毛毛細雨，但大型風箏仍「力爭上游」成功升空，精彩演出吸引現場民眾目光。

市長林智堅指出，國際風箏賽場面積有8公頃，是全國最大，也是唯一的特色風箏場地，去年正式啟用後舉辦國際風箏節，獲得民眾好評，今年再度邀請各國風箏好手，以愛與童樂為主軸，開啟歡樂的風箏幸福童樂會，一定要讓竹市國際風箏節成為漁人碼頭與南寮的年度盛事。

林智堅說，市府在新竹漁會的支持與協助下，於南寮漁港投入超過11億元的改造經費，除了國際風箏賽場，還打造出人氣爆表的魚鱗天梯、親子沙灘等景點，現在南寮漁港已逐漸蛻變成一個充滿人氣與歡笑的觀光景點，今天看見人山人海的民眾來放風箏，更是讓他覺得當初改造南寮的決心是對的。

產發處長吳甲天指出，今年活動再度邀請亞洲國際風箏聯合會，偕同巴西、義大利、瑞典、美國、馬來西亞、印尼、新加坡與台灣等國內外逾百位風箏好手帶來精采的風箏秀。

其中，由新加坡團隊特別設計，20公尺長的「愛HSINCHU」大熊風箏領頭，與巴西隊的俄羅斯娃娃、印尼隊的彼得潘、台灣隊的史迪奇、喬巴等大型造型風箏最吸睛，獲得民眾熱烈迴響，巴西義大利團隊聯袂也帶來長23米隨風蠕動的毛毛蟲風箏。活動現場也安排街舞版的妖怪手錶、東森yoyo家族、非洲戰鼓等精彩表演。