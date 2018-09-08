給媽媽幸福的味道 他苦練技藝取得5張餐飲證照

雲林家扶中心今天頒發獎助學金。（記者黃淑莉攝）

2018-09-08 16:20

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林家扶中心今天舉辦高中大專生助學金頒發典禮，就讀大三的李浚懋表演調酒，李浚懋出生2個月爸爸因意外過世，媽媽在便當店工作很辛苦，但每天回家還是煮好吃料理，他小時候立志成為優秀餐飲人員，苦練各項技藝，現已取得5張相關證照。

雲林家扶助學金頒發典禮在希望暨發展學園舉行，由家扶中心副主委林萬吉主持，雲林縣府祕書長黃玉霜、立委張麗善等多位地方人士參加。

林萬吉表示，這次助學金頒發高中職有286人，每人6000元、大專生285人、每人1萬5000元，共571位學生，約600萬元，感謝各界善心人士捐款，讓經濟弱勢學生可以安心就學。

李浚懋表示，家裡有4個小孩他排行老么，小時候常跟媽媽一起到便當店工作，媽媽在家煮飯時他也在一旁看，從小耳濡目染對餐飲有興趣，國中即決定要朝餐飲發展，煮好吃的東西給媽媽吃，就讀高職時為準備比賽，經常在戶外頂著烈日練習拋罐等調酒技術。

李浚懋已取得中餐、烘焙、飲料調製、中式麵條等5張餐飲相關證照，現還在準備飲料調製乙級，想成為一位優秀吧枱服務人員。

另現就讀台師大藝術史研究所的詹佩瑜分享求學經驗，她指出，爸爸在她國小升小六時因病過世，很感謝各界幫助該她能安心讀書，她也建議家扶扶助生不要害怕別人眼光，相信自己，勇敢追夢。