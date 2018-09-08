83歲村長伯不選了 還捐百萬助老人日托建電梯

卑南鄉明峰村長林永傑（中）不選村長了，卻捐出百萬元為文康中心建電梯，鄉長許文獻（左）讚揚他退休前還造褔鄰里。 （記者黃明堂攝）

2018-09-08 15:31

［記者黃明堂／台東報導］83歲的卑南鄉明峰村村長林永傑服務村莊18個年頭，不再競選連任，臨退之際卻捐100萬元助文康中心興建電梯，未來不當村長也能繼續服務參加日托課程的老人家上下樓。

每逢選舉，為了爭取選票，候選人各出奇招攏絡選民，林永傑不選了，還大方捐建電梯，贏得地方人士讚揚堪為表率。

林永傑是以去年過世的妻子林劉美子的名義捐建2樓電梯，包括興建費用75萬元，及未來兩年的維護費用，將福報迴向給跟他共同打拚的妻子。

林永傑夫婦原是彰化員林人，1958年移居明峰村，在山區務農建立家業，子孫滿堂；兩老無後顧之憂後投入地方服務，林永傑從2000年起擔任村長，也擔任初鹿文康中心老人會會長。

林永傑說，文康中心辦理老人日托課程，老婆過世前也常到這裡活動，跟很多老朋友一起快樂生活，不過，同輩的鄉親都已年邁，就算只爬2樓也舉步維艱，大家都希望有座電梯就好了！

擔任村長，他深知鄉公所財政拮据，決定自己捐錢來建，希望老人家上下樓層不用那麼辛苦。

鄉長許文獻表示，林永傑服務熱心且積極參與公共事務，退休前還送地方一個大禮，真的是造褔鄰里。

林永傑今年底將卸任村長，但他說，只要身體還可以，就一定會繼續為鄉親服務。