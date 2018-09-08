林內鄉農會舉辦木瓜節 吃木瓜正是時候

張育慈（左）10年前返鄉種木瓜，首度拿下木瓜王的頭銜。（記者詹士弘攝）

2018-09-08 15:22

〔記者詹士弘／雲林報導〕林內鄉農會舉辦木瓜節，農會總幹事黃國洲則表示，目前早晚溫差達10度，甜度極高，吃林內木瓜正是時候。

林內鄉紅透台灣繽紛夏日蔬果饗宴產業文化活動今天登場，縣長李進勇、林內鄉長張維崢、議員林岳璋、賴淑娞、全國農會總幹事張永成等多位來自全國各地農會代表共同揭開活動序幕，並頒獎表揚木瓜評鑑得獎者：第1名張育慈；第2名廖榮煌、張協瑞；第3名張亦承、林耀熙、林銘科。

青年果農張育慈10年前返鄉種木瓜，從一竅不通到漸入佳境，今年擊敗眾多前輩，終於拿到「木瓜王」，他表示，種出好木瓜沒有捷徑，就是「用心管理」。總幹事黃國洲表示，往年木瓜王都是由資深果農奪得，這兩年都是青農奪冠，可見青農返鄉已有成果，對有意返鄉的青年是很大的鼓舞。

黃國洲表示，目前木瓜批發價約30至40元，受823水患影響，木瓜甜度稍降，但時令入秋，早晚溫差10度以上，木瓜的甜度及口感都會更好，預計一週或10天後品質會更佳，價格也會更好。

林內鄉長張維崢表示，林內木瓜在農會的輔導及行銷，不僅栽種技術日益精進，品質更是市場頂端，送禮絕對不失禮，又用心在中秋節前夕舉辦木瓜節，是農友的最大靠山。