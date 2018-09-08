距中秋節僅剩2週 社福團體：禮盒銷售僅5成

伊甸基金會中秋禮盒。（伊甸基金會提供）

2018-09-08 14:46

〔記者楊綿傑／台北報導〕中秋節是台灣人習慣送禮的大節，每年都會推出中秋禮盒的社福團體均異口同聲表示，雖距離中秋節僅剩2週，但今年普遍業績不佳，只達到目標5至6成，而其實他們的禮盒都各有特色，也是由身心障礙孩子製作，呼籲民眾多支持。

第一社福基金會烘焙屋主任林淑芳表示，目前銷售狀況大概只達目標5成，其實依照速度來看有點擔心無法達標。今年感覺普遍送禮較少，尤其企業單減少是主要影響。林淑芳說，烘焙屋的主要訴求是「孩子自己做的」，包括手工餅乾、水果酥等，也販售部分基隆老店連珍出產的糕餅，販售所得都會分配給參與工作的孩子們，以及更新設備，讓他們有更安全的工作環境。

對於企業訂單減少，心路基金會事業處處長溫德風也有同感，他指出，企業訂購單數減少之外，每張訂單平均採購金額也減少5成左右，雖然個人訂單有增多，但目前大約只達到目標6成。溫德風說，今年推出台灣紅藜蛋捲，並與藝術家搭配設計外包裝，讓整體禮盒有一份新鮮感；如果不想送吃的，心路也有手工皂禮盒，使用精油及天然色粉製作，在香味及親膚性都不錯。

至於企業訂單減少原因，伊甸基金會庇護事業處處長陳智宏分析，應與採購時間上接近中南部水災有關，部分企業捐助相關物資進行救災，年節禮盒採購自然變少，不論是採購家數及金額都減少，因此目前伊甸銷售狀況大概也只達到往年同期6成。今年伊甸推出的包括應景的蛋黃酥、綠豆椪以及廣式月餅，原料上都採用台灣自產的地瓜及芋頭，象徵族群融合。