蔡總統讚全台招商第一 中市府：持續「築巢引鳳」

2018-09-08 13:39

〔記者黃鐘山／台中報導〕蔡英文總統昨盛讚台中最近3年來招商成效顯著，累積投資超過9000億元，全台第一。市府經發局今（8）日表示，台中以智慧機械產業為發展主軸，其他投資也不斷湧入，市府將持續友善投資環境，「築巢引鳳」讓經濟獲得更多動能，創造更多就業機會。

經發局說，台中作為「智慧機械之都」，積極推動智慧產業，擁有大肚山黃金縱谷60公里，產業聚落完整，智慧製造試營運場域的自行車、航太、工具機零組件、3C產品等8條產線，將進一步為台中開創「逐巢引鳳」投資環境，強化台中產業基礎，吸引國內外大廠進駐。

經發局指出，市長林佳龍多次赴海外招商，市府團隊也持續促成各項國內外在台中投資，如日本三井在台中港打造中台灣最大規模的OUTLET PARK，將為海線地區帶來新一波的商機；台積電中科擴廠、美光在台中設記憶體廠等高科技產業投資，讓中科整體產值與就業機會不斷提升。

新光人壽在烏日區興建的台中傑仕堡大樓，規劃旅館大樓、Villa別墅及研究訓練中心等，預計2020年完工營運。李方艾美酒店進駐中區，預計明年完工開幕，可望成為舊城區指標飯店，帶動區域發展；勤美攜手洲際集團興建國際級飯店在草悟道商圈打造「台中洲際飯店暨度假村」，將為當地帶來另一波商機。

吸引力生活事業在烏日高鐵區興建「ATT 4 FUN」連鎖購物中心，以及Cosco在台中的第二家分店確定將落腳捷運綠線北屯機場旁，各項大型投資案持續進行中，帶動經濟發展，也創造更多就業機會。

經發局強調，市府將加強透過公有地招商，並協助民間排除投資障礙，讓投資環境愈來愈友善。