台南「鹽田喜事」 迎接北門井仔腳鹽田200週年

90歲老鹽工尤紅虲（前左）接受雲管處長徐振能（前右）頒贈感謝狀。（記者楊金城攝）

2018-09-08 13:07

〔記者楊金城／台南報導〕台灣現存最早的北門井仔腳瓦盤鹽田，今年滿200年歷史，雲嘉南濱海國家風景區管理處今天舉辦「鹽田喜事」，邀請24位老鹽工回娘家分送紅蛋，重現曬鹽堆鹽歷史場景，為井仔腳200週年慶系列活動揭幕。

雲管處處長徐振能宣誓說，北門井仔腳瓦盤鹽田是台灣最美最好的鹽田，雲管處有責任要為後代子孫繼續保存井仔腳鹽田下去，歡迎遊客來井仔腳遊玩，了解鹽業歷史。

井仔腳瓦盤鹽田在清朝稱為「瀨東鹽場」，因毀於洪水，第三次在西元1818年才搬到北門井仔腳，是北門第一座鹽田，面積約80公頃，結晶池底以瓦片鋪成如馬賽克拼貼，稱為瓦盤鹽田，西元2000年廢鹽，後復育重生，現今是台南市歷史建築和熱門的觀光景點，也是全台唯一剩下生產日曬天然海鹽的鹽田。

「鹽田喜事」揭開井仔腳200週年慶序幕，特地邀請老鹽工涂丁信、郭文護、王阿審、王洲成等24人回到往年工作地井仔腳，年紀最長的是90歲尤紅虲，她說，曬鹽曬到退休，一生歲月都奉獻給井仔腳，很高興井仔腳鹽田受到保護和重視觀光。

老鹽工獲贈感謝狀，感謝他們對鹽業的付出。

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