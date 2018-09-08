新北市紀錄片前進香港 人氣爆棚

2018-09-08 12:37

〔記者何玉華／新北報導〕第2屆「新北市紀錄片之夜」，連續兩天在香港舉行，由於去年受到熱烈歡迎和回響，今年延長為2天 ，放映的片單和參與的導演人數也擴大一倍，精選了4部得獎作品，包括《翻越之後》、《遙遠之地》、《三百萬分之一》及《神明事務所》，議題橫跨原住民傳統文化、緬甸人在台生活、鼬鯊保育、宗教通靈等多元議題，讓香港民眾看見台灣紀錄片的旺盛活力與創作能量。

連續兩天的「新北市紀錄片之夜」，除了台灣3名具代表性的中生代和年輕的台灣導演與會，包括台灣駐香港代表處（台北經濟文化辦事處）高銘村代理處長、光華新聞文化中心梁克悌副主任、新北市新聞局長張其強也都到場，香港觀眾更是擠滿整個放映廳，人氣爆棚。

張其強表示，「新北市紀錄片獎」從2011年舉行以來，每年都吸引不少香港和中國的導演參加，去年的優選影片《翻越之後》、《遙遠之地》分別就是香港導演陳樂晞、緬甸導演許鴻財的作品，顯示「新北市紀錄片獎」不只是全球華語紀錄片界的一個重要獎項，新北市，更是一個提供紀錄片工作者盡情發揮的重要地標。

高銘村指出，台灣近幾年產出許多具有獨特韻味及突顯在地文化的電影，台灣拍攝的紀錄片也更受到國際矚目，在世界影展屢獲肯定。透過台港文化交流和互動，對兩地的影視發展和人才的培育，一定有正面的發展。

來台6年的陳樂晞說，台灣不只擁有繁華的城市和美麗的大自然，還有古老的南島語系文化智慧，同時，香港正面臨著文化保存，土地開發等問題，希望透過這部影片，把大多數香港人都不曾認識的台灣呈現出來，讓香港人看見一個多元層次的台灣。