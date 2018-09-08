區公所花博卡隨辦隨領 5天申辦超過2.25萬張

2018-09-08 12:35

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中花博卡各項優惠陸續上路，市府交通局為方便市民申請花博卡，9月3日起開放市民至區公所臨櫃申辦，交通局長王義川今天表示，由於區公所「隨辦隨領」，平均約20分鐘即可領卡，反映十分熱烈，5天來已申辦2萬2500張。

台中花博卡提供多項優惠，包括免費一日無限次數參觀花博、台中公有停車場停車費打5折、搭乘免費公車10公里，加入特約商店目前近3千家，其中麥當勞、肯德基、必勝客等超過1500家的優惠方案已提前上路。

王義川說，由於花博卡集各項優惠與便利於一卡，開放申辦以來反映熱烈，創全國申辦單一記名票卡最快達成百萬張紀錄；而花博開幕在即，為方便市民申請花博卡，9月3日起，持身分證即可至區公所臨櫃申辦花博卡，由於「隨辦隨領」，相當方便。

如不便親自申請者，也可事先填妥花博卡申請同意書後，連同個人身分證委託親友（受託人亦須出示身分證）至區公所臨櫃申辦。

王義川指出，開放至區公所臨櫃申辦，就湧現申請人潮，北屯、西屯、豐原區公所申請人數最多。過去申請約需1到1.5個月才能領到花博卡，臨櫃申請約只需20分鐘即可領到，交通局會針對申請數量較多的區公所，增加設備及人力。5天下來，共申辦2萬2500張。

王義川提醒，若申請人未滿20歲時，仍須經法定代理人同意，並請法定代理人於花博卡申請同意書親自簽名，且攜帶設籍台中市的身分證，始得辦理。如於6月20日前申請，至今仍未拿到花博卡，可撥打電話04-22289111分機60325交通局羅小姐或戶籍所在地公所，確認申請進度。