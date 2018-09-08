宜蘭文學館談旅遊 作家黃麗群分享金澤行

宜蘭縣政府文化局辦理宜蘭文學館秋季講座，以旅遊文學為主軸，今邀請作家黃麗群座談。（記者林敬倫攝）

2018-09-08 11:54

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣政府文化局辦理宜蘭文學館秋季講座，以旅遊文學為主軸，邀請作家黃麗群、蕭裕奇以及劉克襄分享旅遊經驗，今由黃麗群首先分享自身的金澤之旅，她說，寫作是為了自己，但不代表這樣就很狹隘，只要內視野廣闊，內心宏大，寫自己就不狹隘。

黃麗群是政大哲學系畢業，曾獲得時報、聯合等文學獎，現任職於網路媒體，近年因喜愛日本北陸城市金澤，將自身金澤旅行經驗打成文字，發表於網路，讓她成為旅遊文學作家。

黃麗群說，許多人稱金澤是「小京都」，但這樣的描述只是概略描繪出輪廓，實則不解金澤所蘊含的美，即便日本許多鄉村長的都很像，但仍有其不可取代的內在美，她指出，寫旅行就是寫自己，但只要自己是也夠廣，心夠宏大，寫自己並不狹隘。

文化局指出，秋季講座在文宣品也有小巧思，文化局共設計4款集合起來，可以拼湊成宜蘭舊城地圖的明信片，分別放置在宜蘭獨立書店及咖啡店供民眾蒐集，組合起來除了舊城地圖，也有QRcode供掃描，欣賞與旅行有關的文學短片。

文化局指出，除了講座，10月13日及11月17日也分別由蕭裕奇以及劉克襄到宜蘭文學館開講，歡迎民眾踴躍參與。