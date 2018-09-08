中斷半世紀 配天宮、金鑾宮百年香路重啟

高雄茄萣金鑾宮9月11日將舉辦會香大典「誼禮南訪~媽祖盛會」活動，設宴款待來訪的嘉義朴子配天宮媽祖和3000名信眾。（記者蘇福男攝）

2018-09-08 11:22

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄茄萣金鑾宮與嘉義朴子配天宮百年香路情誼，因故中斷半世紀，配天宮媽祖婆指示再續情誼，9月11日將與3000名信眾同赴金鑾宮會香遶境，重現當年香路盛況。

茄萣金鑾宮委員陳奕樑說，當年兩廟會香遶境人聲鼎沸、盛況空前，後來因故中斷半世紀，此次再度重啟百年香路、延續百年香火，不僅兩尊媽祖婆再續情緣，兩地信徒也將搭起情誼橋梁，藉由媽祖相會再度活絡交流。

金鑾宮、配天宮百年香路緣起，相傳是1920年配天宮前往中國湄州祖廟進香，回程時，經台灣海峽不慎掉落一面黑令旗，被在海上捕魚遇惡劣氣象迷失航道的茄萣漁民拾獲，跟隨著令旗燈光方向平安返回茄萣。

漁民根據黑令旗上「配天宮進香旗」字樣，向金鑾宮媽祖婆請示，經神鑾手轎降壇僅顯示「東布」二字，信徒們臆測是否為「東石布袋」，因此前往布袋打探，為感念配天宮媽祖恩澤，1926年茄萣漁民便借海路搭船到東石漁港，再由東石漁港步行入境朴子配天宮會香。

根據陳奕樑的田野調查，1966年和1969年兩廟還有會香互訪活動，之後香路因故中斷，直到2012年金鑾宮建醮，才再度前往配天宮會香，此次則是配天宮回訪。

金鑾宮表示，此次會香大典「誼禮南訪~媽祖盛會」活動，全庄鄉親信眾卯足全力以辦喜事的心情，設宴款待遠道而來的好友，9月11日上午7點將在茄萣區公所前以陣頭接駕，8點30分抵達金鑾宮牌樓前，舉行接駕儀式並贈紀念品，10點後由人員引導進行祈福遶境，下午則入金鑾宮舉行盛大隆重的洗塵禮暨會香大典，精彩可期，歡迎各界一起來見證這場難得盛會。