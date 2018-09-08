SARS疫情15週年 歐巴尼醫師家人將來台紀念

2018-09-08 10:32

〔記者鍾麗華／台北報導〕衛福部、國健署與及外交部於10月28至29日舉辦「2018台灣全球健康論壇（2018 Global Health Forum in Taiwan）」，會中邀請國際知名公共衛生、健康與政策相關學者、專家及官員等與會，值得一提的是，最早發現SARS病毒、也是首位為SARS犧牲的醫師卡羅．歐巴尼醫師，他的夫人、兒女全家也將來台出席這場論壇。

卡羅．歐巴尼醫師1956年生於義大利，他最早發現SARS病毒，立即透過世界衛生組織向全球發出警訊，成功防堵疫情擴散。他卻因奮不顧身救治病人而遭感染，2003年3月29日在曼谷過世，享年47歲，。他也是首位為SARS犧牲的醫師。

今年是SARS疫情15週年，也是卡羅．歐巴尼逝世15週年紀念。台灣卡羅歐巴尼協會邀請他的全家，包括他的夫人Giuliana、長子Tommaso、次子Luca 、小女兒Maddalena來台出席紀念儀式。

台灣卡羅歐巴尼協會理事長莊振澤表示，歐巴尼家人除出席台灣全球健康論壇開幕式外，也將出席卡羅歐巴尼獎頒獎典禮。卡羅歐巴尼獎將提供份獎學金，給2名醫師或生物學家或護理師前往非洲參與熱帶醫學研究，歷時3個月的培訓深造，增進未來在此重要領域的工作經驗。