傻眼！基隆萬人健走 選將上台介紹變造勢場合

外木山健走活動兩度邀請所有到場的市議員參選人上台，主持人還一一唱名介紹，讓健走活動變調。（記者林欣漢攝）

2018-09-08 10:23

〔記者林欣漢／基隆報導〕由基隆市體育會、台灣體育總會舉辦的基隆外木山全國萬人大健走活動，今天上午揭幕，上萬人參加健走遊賞外木山濱海美景，場面熱鬧，但開幕典禮兩度邀請所有到場的市議員參選人上台，主持人還一一唱名介紹，讓健走活動變調，不少人當場傻眼，更有民眾揶揄：「以為走錯地方來到選舉造勢場合。」

今天上午在外木山的健走活動，有各縣市體育會、商業會等上萬名熱愛健走的朋友們共同響應，眾人從外木山漁港廣場出發，沿外木山濱海步道至湖海灣後折返，全程約5公里。基隆市長林右昌到場歡迎各界參與，期許大家走出美麗、青春與健康；立委蔡適應也說，外木山美麗的海岸線值得一遊，期許大家在健走過程中喜歡上基隆，回去後也推薦基隆的美好。

國民黨提名的基隆市長參選人謝立功，原訂也要出席健走活動，將是首度在公開場合與爭取連任的林右昌同台，但謝立功競選辦公室昨天深夜臨時變更行程，改成只在外圍路口發送扇子，引發外界聯想，對此，謝立功競選辦公室表示，因為謝立功還要趕赴參加市議員參選人韓世昱競選總部成立大會，有站台安排致詞，擔心活動交管才會調整地點。

林右昌說，外木山現在已經是民眾最喜歡運動與休閒的去處，每天傍晚跟清晨都非常熱鬧，外木山漁村明年起將推動漁村再造計畫，從外木山漁村一路到大武崙澳沙灘，希望帶入更多商業機能及服務。

另外，明天9月9日是國民體育日，當天基隆市國民中小學及市立高中，開放學校田徑場、操場、活動中心及籃球場等運動場地，學校游泳池也有免費開放的時段，詳情可至「全國運動場館資訊網」查詢。