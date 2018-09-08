南北天氣系統夾擊 彭啟明：週末全台有雨

週末天氣轉不穩，各地均有降雨機率。（資料照）

2018-09-08 09:50

〔即時新聞／綜合報導〕今年入秋首波鋒面今天南下，苗栗以北將轉為多雲有陣雨天氣，氣象專家彭啟明指出，本週末各地天氣不穩，全台都有降雨機率，北部及東北部地區明顯轉涼，提醒怕冷的民眾早晚可添件薄衣。

彭啟明指出，北方涼空氣今天南下，已逐漸影響北台灣，中南部及東南部則受西南風與熱帶擾動外圍環流影響，今起轉有雨天氣，「整個週末在南北系統夾擊下，全台天氣都不太穩定」。他說，北部、東北部明顯降雨時間點是今明2天，其中以今天雨區範圍較大，明天的雨勢則集中在迎風面山區。

彭啟明進一步表示，北方涼空氣將使北東部地區明顯轉涼，高溫降至29、30度，早晚低溫為24、25度。他說，這波涼空氣對中南部影響有限，不過受鋒面水氣與南來水氣綜合影響，天空雲量多並有降雨機率，同時高溫也會降低，預計白天高溫約為30至31度，早晚低溫則回到26、27度。

至於民眾關心的颱風消息，彭啟明指出，目前西北太平洋上有2個熱帶系統，其一現正位於巴士海峽，未來有增強為熱帶低壓的可能，預計週日起將朝東沙島海面前進，有機會經過台東、屏東及高雄一帶，並為上述地區帶來降雨。

彭啟明說，另一熱帶系統即為昨晚生成的山竹颱風，目前美國及歐洲模式均顯示山竹有機會在16日前後影響台灣，不過距離現在還有一段時間，變數仍大，呼籲民眾應持續關注相關訊息即可，無須過早擔憂。