武嶺盃自行車大會師 1355名選手挑戰高難度路段

2018-09-08 09:03

〔記者佟振國／南投報導〕2018第10屆建大輪胎武嶺盃自行車大會師今晨5時登場，包括全台頂尖自行車選手馮俊凱等人在內的1355名選手，騎向全台公路最高點合歡山武嶺，體驗高海拔、高難度路段，向自我挑戰，最終菁英組馮俊凱以2小時41分41秒成績率先抵達終點，榮獲冠軍。

邁入第10年的武嶺盃自行車大會師活動，今年有1355名選手報名參加，清晨5時於埔里鎮國道6號埔里交流道防汛道路鳴槍出發，途經台14線埔霧公路至霧社，接台14甲線清境、翠峰、鳶峰、昆陽，最後抵達海拔3275公尺武嶺停車場，全程約57公里。

比賽分為菁英組、市民組，其中菁英組大會特別邀請世界一級職業公路車隊巴林·美利達車隊的馮俊凱，還有國內青年好手盧紹軒等人參加，激勵選手向自我挑戰，最終馮俊凱率先抵達終點合歡山武嶺，成績2小時41分41秒，亞軍黃文忠2小時45分32秒，季軍麥子健2小時45分56秒，第4名盧紹軒2小時47分35秒，第5名陳建州2小時48分秒，而菁英組前8名成績均騎進3小時內。

本次活動時間預計下午1時全部結束，警方還是提醒台14、台14甲線的用路人注意交通疏導及自行車選手安全，尤其下坡路段彎曲陡峭，自行車騎士務必減速慢行，以策安全。

警方表示，9月份合歡山有2場大型自行車活動，除了今天的活動，預計29日（週六）還有1場「永不放棄挑戰巔峰-武嶺自行車活動」，人數也約在2000人左右，考量週日台14甲線清境路段遊客眾多，交通容易打結，因此9月的2場合歡山自行車活動，均改在週六舉行，減少對沿線交通的衝擊。