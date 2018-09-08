「山竹」下週末接近台灣 吳德榮：可能是今年最強颱風

山竹颱風路徑潛勢預報圖。（圖取自氣象局網站）

2018-09-08 07:59

〔即時新聞／綜合報導〕受到入秋首波鋒面及東北風影響，加上南方暖溼空氣北抬，台灣各地今轉為有雨天氣，北部及東北部需留意大雨、豪雨，中南部午後則有較大雨勢發生機率。輕度颱風「山竹」昨天晚上8時生成，氣象專家吳德榮表示，歐美模式模擬，山竹颱風將一路增強直到台灣附近，極可能是今年鄰近台灣強度最強、威脅最大的一個，下週六（15日）起3天，威脅台灣的機率相當高，絕不可輕忽。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」發文表示，關島東方海面的熱帶低壓，昨（7日）晚上8時發展為輕颱「山竹」，最新歐洲及美國模式模擬顯示，「山竹」受太平洋高壓的氣流導引，偏西再轉西北西進行；沿途環境高低層風切小、海洋熱含量大，將一路增強直到台灣附近，極可能是今年鄰近台灣強度最強、威脅最大的一個。

他提到，由於各模式模擬顯示的預測路徑還算集中，因此即使完整考慮各模式的不確定性，下週六（15日）起3天，其威脅台灣的機率相當高，絕不可輕忽，但仍是第8至10天的模式模擬，應隨時注意最新資料，不斷微調。

此外，最新歐洲模式模擬顯示，今、明兩天入秋第一股東北風南下，北台灣轉涼，高溫約28、29度，低溫23、24度，有局部較大降雨；中南部亦有午後局部雷陣雨機率。

下週一、二（10、11日）的天氣與呂宋島北方熱帶擾動的發展動態有關，最新歐洲模式模擬的路徑，其將從巴士海峽通過，下週一給台東帶來明顯降水；氣象局細網格模式及美國模式模擬的路徑，則是沿東海岸北上，下週二從花蓮、台東一帶登陸，給東半部帶來大量降水。