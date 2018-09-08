09/08 各報重點新聞一覽

2018-09-08 06:10

自由時報

全國農業會議登場// 總統：規劃農保老年給付

為健全農民退休制度，蔡英文總統昨天宣示規劃農保老年給付，讓農民退休後生活能更有保障。全國農業會議時隔十五年後再度舉辦，希望彙集各方意見，擘劃台灣農業藍圖。總統蔡英文昨天在開幕致詞時肯定農委會建立農民三大福利體系，包括農民健康保險、農民職災保險以及農業保險。

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英業達前3大將 帶54億元機密跳槽

已跳槽至仁寶電腦的英業達電腦事業群全球營運事業處桃園製造中心前代處長江穎範等三人，被英業達指控違反保密條款，將價值五十四億多元的營業秘密帶到仁寶，台北地檢署昨依違反「營業秘密法」及「著作權法」等罪起訴三人。

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F16再加碼百億 提升戰力可防撞

軍方高層官員昨透露，基於更加強化F-16戰機戰力、保障F-16戰機飛行員安全等考量，國防部決定對現正執行中的F-16戰機性能提升計畫，再加碼一○六億元，總經費由一二九六億元上修到一四○二億餘元。

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蘋果日報

北海道《蘋果》直擊 150年最慘震災 20死19失蹤 2.4萬人搜救

日本北海道前天凌晨發生規模6.7、震度7強震，引發嚴重土石流，奪走至少20條人命、361人受傷，重災區厚真町仍有19人失蹤，當局出動2.4萬救難人員持續搜救。《蘋果》採訪團昨下午飛抵函館機場，平時人潮洶湧的函館車站，只有數十名被迫留滯的旅客；受強震影響，往札幌方向的列車全數停駛，站內超商的熟食區早被一掃而空，位在北海道南部的函館市雖未傳出重大災情，但少了觀光人潮，明顯變得冷清，提起這場地震，當地人嘆：「150年來沒這麼慘過。」

期權屠殺 婦瞬賠5千萬 上千投資人虧40億 自救會陳情爆衝突

家庭主婦黃小姐，2年前進入期貨選擇權市場，以2個帳戶本金共580萬元投資，沒想到今年2月6日當天台股開盤大跌，黃小姐期權部位被期貨商一鍵平倉，瞬間負債5000多萬，她哭訴「家中有3個孩子正值國中、國小，除了養小孩，房子被法院查封，日子不知怎麼過下去？」另一位蔡小姐以本金97萬投入期權，最後虧損2000萬，因沒有能力負擔，房子總價值500萬被扣押，5萬元薪水被扣三分之一，有2個小孩要扶養，一個還在念研究所、一個在當兵。

聯合報

變質事件愈演愈烈 亞培6產品全面下架

亞培「安素」變質發臭事件持續延燒，亞培公司昨證實，亞培原味安素等六款鐵罐產品確實有變質情形。食藥署經清查，發現這六款產品截至今年八月共收到六百廿九件客訴，且業者無法證明產品安全無虞，即起全台預防性下架。

高雄、台南 大雨炸出恐怖坑洞

南台灣近來雨勢不斷，道路變成猶如「恐怖戳戳樂」場景，單高市就有五千多個坑洞，市府六日才說路面坑洞搶修完畢，結果前天一場雨，部分路面又再度「回復舊觀」，林姓女機車騎士昨天凌晨騎車經過左楠路，就因路面破損自摔，顱內出血住進加護病房。

中國時報

連假前後1天 國道5白天免收費

交通部昨公布中秋節連續假期國道疏運計畫，首度在假期前、後一天，於國道5號實施日間免收費優惠，每天9小時免通行費，希望藉此吸引旅可提前上路或延後返家，但國1、國3則無法比照，享有此特殊待遇。9月22日至24日連假期間，國道全線則是0至5時免收費。

逆差沒解決 貿易戰火蔓延 川普放話 下個目標日本

正值陸美貿易戰熾烈的敏感時刻，《華爾街日報》報導，美國總統川普仍一心想要消除與美國貿易夥伴之間的貿易逆差，並暗示下個貿易戰目標是日本。