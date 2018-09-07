鳳山車禍比去年同期少500件 受傷減近千人

2018-09-07 23:55

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市鳳山區發展早、路型複雜，今年1至8月車禍6400百多件，地方促市府推動交通革新；交通局廣納地方民意，改善易肇事路口，比去年同期減少500多件，並規劃2個公車轉運站，隨著鐵路地下化下月通車，串聯捷運等交通網絡綿密，鼓勵民眾多搭乘大眾運輸系統，並評估公民對話可行性。

鳳山區人口數全高雄最多，今年1月至8月車禍發生6400多件，造成5200多人受傷，其中有8起死亡車禍，造成8人死亡、5人受傷，以鳳頂路發生40多件最多，其次是五甲、鳳松路各發生30多件，交通局說，根據警政署分析近10年車禍肇事，以駕駛人因素高達97％。

交通局說，今年加強改善易肇事路口，包括鳳頂、過埤路口等，鳳頂路南往北向右轉專用車道、機車優先間增設分隔島，增設3支測速照相機、加裝4組紅藍爆閃燈，搭配警方加強取締、早晚疏導交通，今年整體車禍件數比去年同期減少500多件，受傷人數也減少近1000人。

值得一提的是，中山路、五甲路自強夜市停車位不足，加上攤販占道營業，影響人車通行，甚至釀成車禍；經發局市場管理處說，近期將邀集攤商溝通，在輔導合法化過程中，要求發揮自律精神，兼顧地方民意，共創三贏局面。

民進黨市議員候選人林智鴻促市府推動交通革新，改善大眾運輸系統，有助降低交通事故，可透過公民對話或工作坊，與地方雙向溝通，讓用路人參與決策機制；基進黨市議員候選人李雨蓁肯定市府公車App很準時，但中山路、五甲社區停車位不足，市府應提出解決之道，同時建構更綿密的大眾運輸系統，加速推動捷運黃線，並與住戶討論周邊交通改善。