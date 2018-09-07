降雨又登榜首 屏東新園鄉屋內停水、屋外淹水

學童昨天放學時只能涉水。（記者陳彥廷翻攝）

2018-09-07 22:55

〔記者陳彥廷／屏東報導〕因西南氣流降下全台最大雨量的屏東縣新園鄉，因雨量連登數天媒體版面，不過，昨天下午1場又急又兇的雨，又讓新園鄉登上榜首，1小時內狂降逾100毫米雨量又再次因渲洩不及導致部分村落淹水，而屋漏偏逢連夜雨，前天位於南端近百公里外的自來水管發生破管，新園以南延海10鄉鎮大停水，學生放學涉水經黃泥水後回家無自來水可清，家長是無奈批「約1個月破2次管到底是什麼頻率！」。

新園鄉是牡丹水庫的自來水水管線尾端，水壓過低或無預警的無水可用早就已非新聞，而更嚴重的就是修復後復水時間需比其它鄉鎮多出半天到1天，新園人長久以來已難以忍受，日前近百人集結到自來水公司抽水站前抗爭，但昨天又因為大雨致淹水，甚至還有部分民居是水倒灌，但因屋內無水可用，不少居民都擔心無法清洗，兩相緘熬下是忍不住破口大罵「自來水水尾到底改善過什麼？」。

這場積淹水是因為新園村昨天時雨量一度站上全國榜首，下午的一陣大雨急洩，低漥的新園國中、仙隆宮附近成水鄉澤國，正逢學生放學出校門只能牽車在及膝的水中行走，但更氣的是回家後「無水可沖洗」。

「屋外淹水屋裡停水真的非常諷刺！」新園鄉陳姓居民就批評，新園鄉停水停特別久對當地人來說已不是新聞，但屋外淹水屋裡缺水卻是首遭，除排水系統失靈令人無奈，約1個月內破2次水管令人質疑水公司維護品質。

這波停水時間又長又久，事逢選舉，爭取穩定供水環境還成為許多候選人的選票牛肉，同時也成為現任者的壓力，但這次實在因為長期無預警缺水頻生，連已決定不進行連任而未登記參選的東港南平里長蕭崑池都直批，這種停水方式對水尾鄉鎮來說已是長久困擾，除「以後無預警停水請水公司自己廣播」外，更要求負責抽水馬達抽不到水過熱燒壞的損失，不然不排除聚眾抗爭。

因停水太過頻繁，水公司今天也前往拜會新園鄉長陳武昌盼說明，陳武昌除嚴正要求台水應該另覓水源提供給新園鄉，不能一再因破管就停水，他也強調是全台最高的時雨量才造成短暫淹水，在調度抽水後馬上水就退去。

台1線448公里處的破管部分雖然天就已修復，東港以南的鄉鎮昨天下午就已復水，但直到今天下午新園鄉都仍有許多村落未復水，水公司官員則回應，已建議在管線途中加設配水池，調整水管線的壓力，減少破管頻率、次數，也強調今晚應該就能讓全新園鄉復水。

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