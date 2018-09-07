WRO國際奧林匹亞機器人大賽 全國好手明後天決戰暨大

2018-09-07 23:08

〔記者陳鳳麗／埔里報導〕2018年WRO國際奧林匹亞機器人全國總決賽，明天起一連兩天將有全國198支隊伍在國立暨大體健中心同場競技，今年的主題與「解決糧食問題」有關，優勝隊伍將代表台灣參加在泰國清邁舉行的世界大賽。主辦單位說，歡迎對機器人有興趣的學子到現場觀賽。

2018年WRO國際奧林匹亞機器人全國總決賽暨南投縣科學創意嘉年華，今年由國立暨南國際大學、國立暨大附中與玉山機器人協會共同主辦，明、後兩天在南投縣埔里鎮的國立暨大體健中心舉行。

去年以能源為主題，今年則以食物為主題，希望能藉由機器人解決糧食問題，國小競賽組的題目是「減少食物浪費」，機器人須根據外觀和有效期限來分類將水果，將它們從農場運送至不同等級的地點，幫助減少食物浪費。

國中組是「精密農業」，任務是收集不同農地土壤品質的數據，並使用這些數據耕種不同的幼苗，讓幼苗可適應栽種環境，促進耕作物的成長，增加糧食數量，以供應更多的人口需求。

至於高中職組則是「食物配送」，機器人須建造可運送不同食物到達正確目的地的機器人，並且提供溫控系統使不同需求溫度的食物順利運送至目的地。另外，創意組也將「食物問題」設為主題，國小、國中、高中各隊伍自行決定研究主題。

兩天的賽程還穿插機器人足球賽，和精彩刺激機器人版俄羅斯方塊的「進階挑戰賽」。現場開放有興趣的學生觀賽，但須在比賽場地圈圍線之外。