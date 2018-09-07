週日凱道有路跑賽 交通管制看這裡

2018-09-07 22:44

〔記者劉慶侯／台北報導〕SEIKO台灣精工及中華民國路跑協會將星期日清晨起，在凱達格蘭大道舉辦「2018 SEIKO SUPER RUNNER 城市路跑賽」，賽事路線行經景福門圓環、仁愛路、金山南路及新生高架等道路，參加人數約1萬4000人，台北市警察局為維護交通秩序與活動安全，將實施交通管制，禁止車輛通行。

台北市警局管制路段及時間如下：

一、凱達格蘭大道（重慶南路至公園路）：0至11時管制東西雙向車道。

二、懷寧街（寶慶路至貴陽街）：0至11時管制南北雙向車道。

三、公園路（襄陽路至貴陽街）：5時20分至6時10分管制南北雙向車道。

四、凱達格蘭大道（公園路至中山南路）：4時至9時管制東西雙向車道。

五、仁愛路（中山南路至金山南路）：5時20分至7時30分管制中央2線快車道及2線公車專用道。

六、仁愛路（林森南路至金山南路）：6時至6時30分管制北側慢車道。

七、金山南路（仁愛路至濟南路）：5時20分至7時管制南往北內側2線車道，5時20分至7時30分管制北往南全線車道。

八、新生高架道路：4時至7時30分管制南往北各入出口匝道，4時30分至8時管制北往南各入出口匝道。

活動管制期間，請用路人避開交通管制路段，提前改道行駛，規劃改道動線如下：

一、「凱達格蘭大道東西向車流」請改道行駛貴陽街、愛國西路或常德街。

二、「仁愛路東往西方向車流」請改道行駛南側慢車道（金山南路至林森南路）、愛國東路或忠孝東路。

三、「欲穿越仁愛路及景福門圓環之南、北向車流」請改道行駛金山南路（南往北）、重慶南路。

四、「原新生高架道車流」請改道行駛新生北路、中山北路