「月嫂」到宅服務上千人 2胎又被聘僱

2018-09-07 22:48

〔記者黃旭磊／高雄報導〕坐月子到宅服務員俗稱「月嫂」，貼心照護與新手媽媽結下情誼。

高雄市社會局今天（7日）邀請坐月子到宅服務員座談，會中統計，開辦共培訓570名坐月子到宅服務員，服務過3358名媽媽，提供產婦專業化及客制化服務，陪伴新手家庭照顧新生命，成為新手爸媽堅強後盾。

民眾慧玉二度申請服務員古双蘭到宅，慧玉說，廚房沒有廚檯難下廚，服務員常送來燉好補湯，「讓我們享受如母親般照護」。古双蘭謙虛地說，以慧玉媽咪經濟狀況為優先考量，選用當季新鮮又實惠食材滋補身體，結下如母女般情緣。

服務員需接受240小時專業及20小時在職教育課程，協助婦嬰照護、製作坐月子餐點、簡易家事等，服務結束後仍持續關懷產婦，參與孩子成長過程，工作之餘也協助媽媽參加成長團體、親職課程並交換二手物資。

民眾孟君將服務員張瑞菁當成家人，結束工作後仍保持聯絡，參與寶寶成長過程。張瑞菁說，過往曾幫自己坐月子，體會孟君夜晚照顧嬰兒、睡眠不足艱苦，盡力分攤家務讓媽媽充分休息。

高雄市社會局長姚雨靜說，今年增加免費坐月子到宅服務時段，第一胎免費使用80小時、第二胎免費160小時，第三胎免費240小時，並有包月優惠，服務滿240小時打8折，民眾可撥打專線洽詢，（07）390-9861、236-8413。