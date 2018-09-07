入秋首波鋒面報到！明天早晚轉涼 北部東北部防大、豪雨

明天受鋒面影響，全台各地水氣增加，轉為多雲有雨的天氣。（記者簡榮豐攝）

2018-09-07 21:33

〔即時新聞／綜合報導〕明（8）天受鋒面及東北風增強影響，氣溫方面白天舒適晚稍涼，北部及東北部地區有陣雨或雷雨，其他各地有局部短暫陣雨。「天氣風險公司」指出，熱帶擾動將在週日晚上通過巴士海峽，東部地區民眾須留意大雨及風浪。

中央氣象局預報，明天入秋首波鋒面及東北風報到，加上南方的暖濕空氣北抬影響，各地轉為多雲有雨。北部、東北部地區下雨時間較長，局部雨勢明顯，須提防大雨或豪雨，其他各地有局部短暫陣雨，提醒民眾外出記得攜帶雨具。

氣溫方面，明天白天北部及東半部高溫略降，新竹以北、宜蘭地區約30至32度，中南部、花蓮、台東地區約32至34度。隨著北風增強，入夜後天氣稍轉涼，各地早晚低溫約25至27度。

紫外線方面，明天宜蘭縣、花蓮縣、台東縣及嘉義縣市達過量級，外出20分鐘恐曬傷，外出記得防曬、多補充水分，慎防熱傷害。連江縣達中量級，其他地區皆達高量級。

空氣品質方面，明天受降雨影響，全台空氣品質普遍較佳，花東、澎湖地區為「良好」等級；其他地區皆為「普通」等級。

氣象局也提醒，明天台灣北部及東半部沿海空曠地區風浪較大，提醒船隻請特別注意。