石門水庫排洪6小時 下游民眾注意

2018-09-07 20:49

［記者許倬勛／桃園報導］因應東北季風於明日可能帶來豪雨，石門水庫今下午5點起開始以每秒200立方公尺排洪，北水局請大漢溪下游河道施工單位注意，並請民眾避免在河道內從事遊憩、漁撈等活動。

北水局副局長張庭華表示，石門水庫目前是水位標高245公尺是滿水位，這幾天午後大雨，水庫持續進水，由於氣象局預報這週末有鋒面接近可能帶來較大雨量，為預留調節水位空間，要讓水位降50公分，以容納上游流入的水量，依排洪道出水速度估計要排洪6小時到晚間11點左右。