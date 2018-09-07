自用住宅優惠稅率申請 25日前申請適用今年度地價稅

2018-09-07 22:02

［記者謝武雄／桃園報導］地價稅於每年11月開徵，桃園市政府地方稅務局呼籲民眾，若符合自用住宅優惠稅率者，想減免今年的地價稅，務必於25日前提出申請，逾期要等到明年才能適用優惠稅率，以自用住宅稅率為例，一般土地稅率為千分之10起跳，但自用住宅用地稅率只要千分之2，相差5倍以上。

目前一般土地採累進稅率，稅率從千分之10至千分之55；若為自用住宅用地，都市土地內土地，面積未超過3百平方米，非都市土地土地，面積未超過7百平方米部分，其地上房屋屬土地所有權人或其配偶、直系親屬所有，並有戶籍登記者，且無出租或供營業使用情形，得由土地所有權人填具申請書，檢附戶口名簿影本及建物所有權狀影本，申請按千分之2課徵地價稅。

若自用住宅只是部分營業，自用部分仍可按比例申請優惠稅率，例如透天大樓，只有一樓營業，二樓以上都是自住，二樓以上地價稅就仍可申請按自用住宅用地稅率課徵。

地方稅務局表示，供自用住宅或工廠、加油站、停車場等事業直接使用之土地，按特別稅率核課地價稅者，也須於廿五日前提出申請，請納稅義務人把握申請期限，如逾期申請，會從申請之次年起開始適用。

地方稅務局表示，以往自用住宅優惠稅率申請必須在22日前，今年碰到中秋節連續假日才延至25日，有疑問的民眾，可以撥打電話332-6181轉2362、2368詢問。