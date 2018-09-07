宜蘭太平山蹦蹦車 確定19日復駛！

蹦蹦車因軌道受災停駛6年。（圖擷取自太平山粉絲專頁）

2018-09-07 19:10

［記者江志雄／宜蘭報導］歷經6年漫長等待，宜蘭太平山蹦蹦車復駛，不再只聞樓梯響，全案已獲農委會林務局核定，將在19日重出江湖，全票票價180元。

蹦蹦車軌道位在海拔2000公尺太平山區，2012年8月遭蘇拉颱風肆虐而停駛，2015年暑假又遇上蘇迪勒、杜鵑颱風摧殘，整整停擺6年，農委會投入1億多元復建，今年春季完工，最早傳出6月試營運，但因安全測試、軟體建置、機械遊樂設施送審，復駛日期眾說紛紜，讓大批粉絲望穿秋水。

「期待即將成真！」蹦蹦車何時復駛？近來成了旅遊界熱門話題，遊客上官網留言，「超期待」、「期待好久+1」，在粉絲期盼下，羅東林管處最近完成測試，報請上級核准，農委會林務局拍板19日上午舉辦復駛典禮，宜蘭縣籍農委會主委林聰賢，也會返鄉出席盛會。

傳統蹦蹦車以黃色為基底顏色，現在更加繽紛亮麗，4個列車的車頭，分別彩繪園區常見的黃喉貂、藍腹鷴、金翼白眉、灰林鴞等4種保育類動物圖案，用嶄新風貌迎賓。

蹦蹦車鐵道起點太平山莊，終點茂興車站，全長3公里，單趟車程20分鐘，每個列車有10節車廂，每節車廂可搭乘9人，一列最多容納90人，平日1天發8個班次，假日18班，6年前全票（來回票）150元，復駛後調漲為180元。

蹦蹦車將以新造型重出江湖。（記者江志雄翻攝）

車身彩繪藍腹鷴圖案。（記者江志雄翻攝）

蹦蹦車太平山站月台。（記者江志雄翻攝）

太平山蹦蹦車將在9/19日復駛。（圖擷取自太平山粉絲專頁）