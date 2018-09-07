第32期勞工大學推出129班 歡迎勞工朋友報名

2018-09-07 19:28

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市勞工大學第32期共開設129門課程，含勞動法令、運動休閒、語言學習、文創藝能等，9月8日起開始受理報名，開課地點遍及前鎮區的勞工局、獅甲會館、鳥松區的勞工局澄清服務中心及鳳山地方文化館，歡迎勞工朋友踴躍參加！

第32期新開課程，包括勞動事務班「勞動法上的民法基礎概念」、「Illustrator Line貼圖原創角色創作班」、「小米阿嬤帶你省錢玩日本」、「背包客英語通」、「國標舞中級班」、「單人健身土風舞」及「日語N5檢定衝刺班」等合計9班。其中「勞動法上的民法基礎概念」由邱駿彥老師講授民法基礎概念，課程免收研習費，到課次數達5分之4以上即能取得結業資格，名額有限，歡迎勞工朋友把握機會報名！

此外，「Illustrator Line貼圖原創角色創作班」將指導學員運用Illustrator工具，設計專屬貼圖，不用具備繪畫基礎也能輕鬆學習，讓生活增添趣味。鳳山地方文化館則開設「拼布班」、「書法初階班」、「家庭製酒與釀造食品班」等，歡迎鳳山區的勞工朋友踴躍報名；愛好舞蹈者可選擇「國標舞」、「中東肚皮舞」、「單人健身土風舞」等班，讓勞工朋友紓解工作壓力，培養興趣還能結交同好！

歡迎勞工朋友共同加入終身學習行列，詳細課程內容可上勞工大學網站查詢（http://college.kcg.gov.tw/），或電洽07-3328110分機322、323。