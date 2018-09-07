31萬劑流感疫苗無故消失？ 疾管署：僅三重衛生所有問題

今年接種公費流感疫苗已新增離線作業軟體，只要插健保卡就可離線登錄民眾接種紀錄。（疾管署提供）

2018-09-07 19:06

〔記者林惠琴／台北報導〕日前監察院針對去年衛福部疾管署採購600萬劑公費流感疫苗，其中近31萬劑流向不明提出糾正，疾管署昨公布調查結果，確定僅新北市三重區衛生所的1萬多劑無接種名冊，已交由檢調釐清，萬一全數遭無故不當銷毀，疾管署估計最高可向衛生所求償千萬元以上。

疾管署副署長羅一鈞表示，衛生所與醫療院所執行流感疫苗接種作業時，必須使用該署的「流感疫苗管理系統」登記疫苗使用量，並透過健保申請接種處置費，根據22縣市衛生局查核回報，僅新北市三重區衛生所的1萬3603劑無接種名冊。

羅一鈞指出，三重區衛生所說明是疫苗變質、接種名冊搞丟等原因造成無接種名冊，但仍須由檢調釐清是否確實如此；萬一調查結果發現屬於無故不當銷毀，依該署與衛生所簽訂契約，可求償疫苗費用10倍，假設全數均為無故不當銷毀，估計可求償千萬元以上。

至於其餘29萬多劑，羅一鈞解釋，均有接種名冊可核對證明實際接種對象，主要是接種作業時出現一些狀況，導致系統上出現數據落差，包含衛生所委託院所執行或撥付疫苗供院所執行、衛生所執行時因民眾未帶健保卡、讀卡機設備或連線問題等，造成疫苗使用量僅登記於疾管署系統，但未透過健保申請接種處置費，或是衛生所互相支援疫苗接種，但疫苗使用量登記與處置費申請非由同一個衛生所處理。

為了避免再發生類似狀況，羅一鈞補充，未來疫苗使用量登記與處置費申請，均由實際執行單位處理，避免資料不一致，且今年開打公費流感疫苗，已新增離線作業軟體，只要插健保卡也可離線登錄民眾接種紀錄，不必再手寫名冊。