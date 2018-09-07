早餐店老闆巧手 打造台灣水生植物縮影基地

新豐國中僅約30坪大的生態池，種滿了近70種台灣原生植物，于林立說幾乎可涵括已知台灣野生的稀有種。（記者廖雪茹攝）

2018-09-07 19:24

〔記者廖雪茹／新竹報導〕51歲的新竹縣民于林立，早上是一家早餐店老闆，午後則化身另一個角色-水生植物調查與復育工作者；特別是最近5年他協助新豐國中管理生態池，在僅約30坪大的池子，種滿了近70種台灣原生植物，幾乎涵括已知台灣野生的稀有種，帶領學生一窺水生植物的奧妙，播下生態夢想的種子！

念旅館系的于林立，在親友眼中卻是十足的植物痴。原本在小叮噹科學主題樂園服務的他，由於園區有座生態池需要整理，1997年老闆指示他向生物特有研究中心植物組博士黃朝慶請益，沒想到此行讓他與水生植物搭上了線，竟莫名的愛上了「她」，投入研究、守護20年至今。

于林立接觸水生植物之後，他利用工作餘暇，跟著黃博士踏勘濕地。「唯有深入產地，實地做調查，才能真正了解它的特性，幫助日後從事復育工作。」就這樣，他的足跡踏遍全台各地濕地，上山下海，從低海拔到中、高海拔，住家也栽種越來越多水生植物。後來，于林立離開小叮噹，8年前與妻女在台1線新豐鄉開早餐店，以水生植物裝飾店門，金銀花爬滿棚架；午後休息，他就開始照顧水生植物，或是隨黃博士外出調查與採集。

2014年，新豐國中找于林立幫忙整理生態池，正巧校長童鳳嬌是早餐店的常客，他決定投入，並當作他的水生植物實驗基地。一開始花了1年多的時間，剷除遍佈池子的強勢外來種，並以泥土和石頭人工營造生態池。

校方以台灣原生植物為生態池的主題，由于林立帶著生態社學生認識、栽種、照顧及復育水生植物，引導學生學習愛護自然環境，個個成為小小的生態解說員。

于林立表示，目前生態池有近70種水生査物，例如芡實、田蕨、風箱樹、水社柳、原生稻、圓葉澤瀉等，台灣野生的稀有水生植物在這裡幾乎都找得到；特別著重桃竹苗區的原生植物，像是桃園藺、台灣萍蓬草、水杉菜、龍潭莕菜、冠果草、長葉毛膏菜、毛顫苔等。

生態社名稱選定已知僅在竹縣關西才有的冠果草，以具代表性；每隔一段時間，于林立就會到關西探望他所鐘愛的「小三」-冠果草。此外，生態社順利繁殖台灣原生種青鱂魚，師生也成功復育國寶級檞櫟。看似不起眼的池子，生態極為豐富，連十分怕生的白腹秧雞也來築巢孵蛋。

童鳳嬌表示，于林立是實務經驗豐富的生態專家，是社區的寶，尤其他不計酬勞，把學校生態池當作他第二個家，下午和假日常可看到他的身影。于林立則說，希望這小小天地，餵養更多生態種子學員，珍惜台灣的自然資源。

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金銀花爬滿于林立早餐店門口前的棚架。（記者廖雪茹攝）

新竹縣民于林立早上是一家早餐店老闆，午後則化身另一個角色-水生植物調查與復育工作者。（記者廖雪茹攝）

于林立早上是一家早餐店老闆，午後則化身另一個角色-水生植物調查與復育工作者，忙著照顧種在店門口、住家和學校的水生植物。（記者廖雪茹攝）

新豐國中以台灣原生植物為生態池的主題，由于林立帶著生態社學生認識、栽種、照顧及復育水生植物，引導學生學習愛護自然環境，個個成為小小的生態解說員。（記者廖雪茹攝）

新豐國中生態社選定已知僅在竹縣關西才有的冠果草為社名，以具代表性，並全力投入復育。（記者廖雪茹攝）

冠果草開花的景致。（于林立提供）

于林立帶著生態社學生成功復育在台灣幾近消失的溫帶落葉性喬木檞櫟。（記者廖雪茹攝）