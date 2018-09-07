托育準公共化 南市托嬰中心簽約率已達5成

托育準公共化服務，南市累計已有半數托嬰中心與市府簽約。（南市社會局提供）

2018-09-07 22:09

〔記者蔡文居／台南報導〕行政院托育準公共化服務8月1日起上路一個月，南市累計已有32家托嬰中心及553位保母簽約，托嬰中心簽約率達5成，保母簽約率達3成。

社會局表示，為讓簽約的托育單位與家長間能達到雙贏，市政府目前正積極爭取經費補助托嬰中心專業人員健檢費、保母專業責任險保費與健檢費補助及每年免費施打流感疫苗等多項褔利措施，希望藉此鼓勵更多托嬰中心業者及保母共同加入準公共化服務，順利在9月底前完成簽約。

市議會今天邀請社會局進行「新制育兒津貼及托育補助」專案報告，議員詢問台南市托嬰中心和保母有幾家跟市府簽約了？社會局長劉淑惠表示，到昨天為止，共有32家托嬰中心及500多位保母簽約。南市托嬰中心總數共64家，簽約已達一半，由於9月底前均可簽約，部分業者仍在觀望中。

社會局表示，新制上路後，社會局已主動召開十場說明會，全面提供托育契約交由轄內64家立案托嬰中心及1800位合格保母進行審閱。另為加強溝通，社會局也安排專人「到府收件」，全面進行一對一輔導說明，以即時回應托育單位之疑慮，截至8月底訪視率已達100%。考量保母平日需托育孩童外出有所不便，社會局也協調轄內4個居家托育服務中心，開放六、日收件並延長至夜間9點收件等便民措施。

劉淑惠表示，托育準公共化制度是透過政府與托嬰中心及保母簽約合作，引導家長選擇優質的托育服務，除能提高托育補助金額減輕家長托育費用負擔，另一方面也能讓保母安心收托並維持穩定的收入。新制訂有2個月追溯期及簽約緩衝期，托育單位只要在9月底前完成簽約，家長申請的補助就能追溯到8月1日發給。