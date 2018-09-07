吃貨蝸牛啃民眾水費單 網友直呼：養來攔截成績單

2018-09-07 19:06

〔即時新聞／綜合報導〕台灣日前碰上西南氣流過境，連日大雨讓各地頻傳淹水災情，一名網友5日在《Dcard》上貼出一封被蝸牛啃得滿目瘡痍的水費單，還剛好將金額的部分啃光，網友見狀後驚訝表示「這隻蝸牛的好朋友應該是山羊」。

原PO在文中指出，在5日傍晚回家時，看到信箱上停了一隻約和食指等長的蝸牛，當下沒有想太多，不料當他抽出信箱外露出半截的水費單時，卻驚見信件殘破不堪的慘狀。他表示，這封信在信箱裡大概只放3天，就被吃成這樣，讓他嚇了一跳，而事後他也將這隻「吃貨蝸牛」安全回歸土壤。

此文一出，引起許多網友分享經驗，有人表示自己的生日卡片被蝸牛吃掉；有人曾目睹野生蝸牛和貓咪「搶食飼料」；更有人小時候養過蝸牛，懶得準備嫩葉就先餵紙，結果蝸牛後來竟排出「白色糞便」。此外也有網友提議，以後學生人人養一隻蝸牛，就能合乎情理地發揮「攔截成績單」的效用。

事實上，南投縣水里鄉在2013年也曾發生「信件失蹤案」，在颱風豪雨期間，山區許多信件時常無故失蹤，經當地郵局員工前往瞭解後，才得知一切都是蝸牛軍團的作為。據了解，蝸牛多為雜食性，不只會吃蔬果，連衛生紙也會吃，當時研判信件是受雨水潮濕軟化後，才被蝸牛用齒舌在短時間內刮食殆盡。