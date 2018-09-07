交通部推連假前後1天日間免費 學者：反而會造成平常日塞爆

交通部表示將在中秋連假首度試辦連假前1天、後1天國道5號部分時段免費，學者表達反對立場。（資料照）

2018-09-07 18:24

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕交通部今日公布中秋節連續假期國道疏運措施，首度試辦連假前1天、後1天上午6點至下午3點，國道5號全線免費措施。逢甲大學運輸與物流學系副教授李克聰表示，這會讓未來要推差別費率更困難，因為民眾會預期要分流就是提供免費優惠，那未來就不可能推加價措施；這種作法完全不正確、不專業、便宜行事，利用免費時段討好民眾，非常不贊同。

李克聰表示，國5里程很短，這個免費措施頂多省幾十元，民眾不會有明顯感受；但是壞處卻很明顯，首先是這2天都還是會有正常上班、通勤車流，但因為這種免費措施，會造成不正常塞車現象，讓原本不會塞車的時段塞爆，且讓將來實施正常差別費率更加困難。正常差別費率應該是不塞車的時段路段減價，塞車時段路段加價，達到分散尖峰車流效果；但現在只有免費沒有加價，未來要實施差別費率，民眾就很難去接受。另外，國道每年維護保養都要花錢，若未來都採用這種免費措施，可能會讓國道基金會收支逐漸失衡。

李克聰特別呼籲高公局，不要因為部長提出這樣的想法，就配合實施白天免費這種不專業的做法，這種作法不但不會解決問題，反而會製造新的問題（平常日塞車）。