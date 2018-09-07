日本旅行遇颱風地震 解約退費方式看這裡！

北海道遭受強震，建築物損毀。（美聯社）

2018-09-07 17:50

〔記者楊綿傑／台北報導〕日本關西、北海道分別遭受颱風及強震影響，導致交通中斷，遊日旅客無法返台，已安排好行程的也無法出發，為免產生可能糾紛，中華民國旅行業品質保障協會表示，已與有關單位訂定處理原則，對於尚未出發要取消者，依單據扣除必要費用，剩餘退還消費者；已經出發的則盡量安排從他處回台，費用若增加不另外多收，若減少則應退還。

品保協會透過與交通部觀光局、行政院消保處等，共同商訂「取消北海道旅遊解約退費處理原則」，以維護旅行業者及消費者權益，內容共分成3類，包括尚未出發者的處理、已出發因安全考慮改變行程者、在當地考量安全取消參團或個別旅遊行程者。

品保協會旅遊交易安全委員會主委羅國華表示，第一類尚未出發的旅客，若取消參團或個別旅遊行程時，依相關國外旅遊定型化契約規定，旅行社應該提出已代繳的行政規費或履行契約已支付必要費用的單據，經核實後予以扣除，並將餘款退還旅客，旅客若欲變更行程或轉團者，仍得洽旅行社辦理。

第二類為已出發，行程中受地震影響的旅行團旅客，羅國華說，為維護旅遊安全及利益，依上述定期型契約規定，旅行社得變更行程及相關食宿內容，也會盡量安排從別的地方返台，其中所增加的費用，不得向旅客收取，所減少的費用則應退還旅客。

第三類則是涉及後續行程，羅國華說，雖然新千歲機場已開放航班起降，但北海道的景點、道路、水電、交通尚未完全復原，且足認有危害旅客生命或財產安全之虞者，如果旅客取消參團或個別旅遊行程時，依上述定期型契約規定，旅行社得扣已代繳的行政規費及已支付的必要費用，並得向旅客收取不超過5%的旅遊費用做為補償。

至於若非跟團的旅客，是否有所賠償就由消費者自行與當地業者協調，而有購買旅遊平安險、不便險或相關保險的旅客，若行程受到影響就可以由保險進行支付。