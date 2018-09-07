台灣部落觀光嘉年華 今日月潭熱鬧登場

「2018台灣部落觀光嘉年華一歡迎來作部落客」活動，今日在原民熱情舞蹈中揭開序幕。（記者謝介裕攝）

2018-09-07 18:12

〔記者謝介裕／南投報導〕為期3天的「2018台灣部落觀光嘉年華-歡迎來作部落客」活動，今日於日月潭向山遊客中心盛大展開，並在布農、邵族的原民舞曲中炒熱氣氛，連觀光大使喔熊組長「OhBear」也到場與民眾同樂，呼籲大家走訪日月潭、走進部落，一起原氣滿載！

日管處表示，此次部落觀光嘉年華活動，結合交通部觀光局6處國家風景區管理處，以及原住民族委員會、文化部、勞動部、內政部、林務局等相關單位共同參展，並以「攜手、融合」概念為出發，以尊重彼此不一樣的文化，將全台灣的原民文化結合在一起，透過認識部落、美食、工藝、樂舞等特色亮點，向民眾推廣台灣部落觀光，並藉由部落獨特文化搭配遊程打造深入體驗的觀光旅遊路線，期讓民眾更了解部落觀光的內涵，感受部落豐富且多樣的傳統文化。

在3天的活動中，不僅部落美食可以品嚐，還有更多豐富的體驗內容，包含「原藝趣」之體驗部落工藝與手作DIY、「勇士聚」之原民勇士體驗、「瘋集章」之蒐集原民戳章換贈品、「原廚秀」之原民料理主廚秀、「剪紙藝」之大師的秒剪留影體驗、「遞溫度」之原民風情郵筒明信片、「職人秀」之匠師工藝與文化傳承、「玩拍貼」及「找朋友」週邊小活動等10大項目，保證讓民眾驚呼連連。

除此，8日還將播放「只有大海知道」露天電影院，以及施放長達180秒的日月潭花火音樂嘉年華系列活動的首場煙火秀，相關訊息可上「2018台灣部落觀光嘉年華」粉絲專頁查詢。