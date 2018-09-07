國際資訊奧林匹亞競賽 台灣小將獲4銀佳績

資訊奧林匹亞國際競賽今揭曉，我國小將獲得4銀佳績，由左至右是彭道耘、陳冠宇、陳威翰、王師宇。（教育部提供）

2018-09-07 18:33

〔記者林曉雲／台北報導〕2018年第30屆國際資訊奧林匹亞競賽，今天自日本筑波市傳回捷報，在87個國家、335名學生參賽中，代表我國參賽的4名學生獲得4銀，其中，以國立科學工業園區實驗高級中學學生王師宇表現最佳，個人排名第47名，他也是今年國際數學奧林匹亞競賽金牌獎的得主。

領隊國立台灣師範大學副校長李忠謀教授，自今年起將連續3年擔任國際資訊奧林匹亞主席（IOI President），顯見台灣軟實力深獲國際肯定，得以站上國際舞台發光發熱！而各國亦透過這項競賽之過程相互交流、經驗分享，我國除爭取最高榮耀外，更期盼為國家爭取最大能見度，讓世界各國看見台灣！

我國自1994年起參加國際資訊奧林匹亞競賽，歷年均獲佳績，參賽至今總計榮獲19金、50銀及24銅。成績最好有3次，獲得2金1銀1銅。銀牌得主分別是：國立科學工業園區實驗高級中學學生王師宇個人排名第47名；成功高中學生彭道耘、個人排名第56名；建國中學學生陳冠宇、個人排名第60名；私立延平高級中學學生陳威翰、個人排名第72名。

教育部為獎勵學生的優異表現，訂有「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」，獲得競賽銀牌獎者，可保送大學院校各本學系或推薦入大學院校各學系；並可獲得教育部頒發10萬元獎學金，但同一年度獲得同一學科或不同學科二種以上獎項者，應擇優以最高獲獎額辦理。