亞培安素等6款產品 北市衛生局要求全面下架

2018-09-07 17:22

〔記者蔡亞樺／台北報導〕亞培安素被投訴出現變質、結塊的情形，食品藥物管理署移請台北市衛生局調查，台北市衛生局今日傍晚發布調查結果，經連續2日連續約談美商亞培台灣分公司，調閱進口報單及逐一核對客訴紀錄表，發現亞培原味安素、腎補納、普寧勝、管灌安素、健力體及愛美力HN等6件產品，今年1到8月國內受理629件客訴，依《台北市食品安全自治條例》規定，今傍晚5點起，要求6款產品全面預防性下架。

衛生局下午發布新聞稿指出，這6款客訴產品，因亞培無法提具安全證明，除全面抽驗外，並要求亞培於48小時內完成預防性下架，待確認產品符合食品安全衛生管理法規定後，始能販售。衛生局同步抽驗6款產品檢驗衛生標準，檢驗報告預計一週後簽發公布，若確定產品確實變質，將可依《食安法》開罰6萬元至2億元罰鍰。

北市衛生局表示，該6款產品由美國原裝進口，亞培台灣分公司表示已將客訴產品寄回國外調查，迄今未接獲美國總公司有不良反應通報及不安全訊息，並承諾消費者產品無條件更換或退貨。（客服人員電話：0800-036-688）。

衛生局提醒，民眾選購罐頭食品時除應注意有效期限及標示之完整外，應特別注意食品罐頭外觀之完整性，如有凹罐或膨罐之情形，切勿購買。