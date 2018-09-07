高雄港外5擱淺船舶油料抽除完畢 漏油危機解除

昌龍68輪今天完成殘油抽除，宣告漏油危機解除。（記者洪臣宏翻攝）

2018-09-07 17:53

〔記者洪臣宏／高雄報導〕上月豪大雨致5艘船舶擱淺在高雄港外海，高雄港務分公司今天完成柴山外海「昌龍68」輪殘油抽除，5艘船舶存油全數抽除完畢，解除漏油危機，明天起接續展開拖救移除作業。

「飛龍」輪、「安利669」、「太倉湖」及「順泓」輪日前完成殘油抽除，最後一艘的「昌龍68」輪今天也執行完畢，所有船舶周邊均已佈設攔油索，目前沒有發現漏油跡象。

高雄港務分公司指出，將全力展開船舶拖救移除計畫，擱淺於一港口南堤的「飛龍」輪正進行加壓浮揚，預計今天下午以拖船帶纜後，將利用明天及後天上午6時海水高潮位時實施拖救。

「順泓」輪與「昌龍68」拖救團隊正進行水下檢查船體狀況，預計明天完成船體水下檢查報告，並研擬拖救移除可能方案。「安利669」輪則於進行堵漏、排水、抽水及水文調查作業後，預計明天上午海水最高潮位時實施拖救。「太倉湖」輪船艙破損嚴重，船東希望進行船體浮揚後拖救，目前尋求洽國外廠商協助拖救可行性。

高雄港務分公司表示，將督促所有拖救團隊掌握近幾日好天氣，除完成5艘擱淺船舶抽油，現場並維持佈放攔油索等防污作業，將積極要求船東與拖救團隊加速研擬拖救擱淺船舶工作。