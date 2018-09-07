技法失傳500年蛋彩畫 毓繡美術館可貼近看

不劃地線阻隔，茲德涅克．揚達的蛋彩畫作內容十分熱鬧。（記者陳鳳麗攝）

2018-09-07 20:34

〔記者陳鳳麗／草屯報導〕南投縣九九峰下的毓繡美術館，8日起將有兩檔風格迥異的展覽，一、二樓是4位台灣當代藝術家用裝置藝術表達「帶我去月球」的想望，三樓則展出捷克藝術茲德涅克．揚達的「即興喜戲」蛋彩畫作，21幅使用技法失傳500年的蛋彩畫因線條細膩，館方首次不劃設地線限制觀眾距離。

開館兩年多的毓繡美術館結束很震撼人心的擬真雕塑展後，明日（8日）起到12月30日將有兩檔共5位藝術家的創作展，美術館一、二樓展出由館方從張雨生歌曲去發想策展的「帶我去月球」，共有39件平面和立體的作品，李承亮的兩座大型太空艙，其中一座大門敞開，可讓觀眾進入。

二樓則有唐唐和曹文瑞的作品，唐唐以立體雕塑作品展現斑駁鐵鏽，展覽區有如一艘太空船，而曹文瑞則以卡通人物融入現實環境，有多幅畫也呈現在太空中看世界的感覺。二樓到三樓的樓梯則有賴士超的4件裝置藝術，用耳貼近會聽到很微小的聲音，傳達在虛擬人造衛星，人們可用聽覺踏勘心中的「尼莫點」。

三樓則是喜劇劇場，展出捷克藝術茲德涅克．揚達的「即興喜戲」蛋彩畫作，館長李足新表示，21幅蛋彩畫，是用技法失傳了500年的蛋彩加上油彩的創作畫，面裡面出現不少蘋果、麵包、細線、平衡桿和馬戲小丑，用來表達多樣卻不失平衡的人生。

李足新也說，由於這些畫作線條非常細膩，要貼近才能看清楚，因此決定不劃設地線，觀眾不用保持一定距離，而能貼近畫作觀看。大膽嘗試也希望觀眾能愛護這些畫作。