台人受困怪謝長廷？ 返台旅客：拜託台灣鯛別出國

日本關西地區近日遭燕子颱風重創，關西機場更因此被迫關閉，不少旅客都受困機場中，其中也包含我國國人。（法新社）

2018-09-07 19:09

〔即時新聞／綜合報導〕〕日本關西機場遭燕子颱風侵襲而嚴重淹水，也導致許多旅客受困機場，所幸機場在「海陸聯合」疏運下，今（7日）大部分的旅客都已順利脫困，日前傳出台旅客靠中國所派巴士車脫困，事後也證實是謠言，但駐日代表謝長廷的臉書還是被洗板罵翻。對此，一名從日本回台的旅客PO文還原現場狀況，無奈表示「拜託台灣鯛不要出國了...」。

一名網友在臉書社團「日台交流廣場」PO文表示，「老實說我真的想要拜託台灣鯛不要出國，台灣人在台灣遇到水災只會怪政府，自己出國玩來日本遇到天災，要人救援怪駐日代表...」她也還原大阪關西機場和北海道新千歲機場現場狀況，表示「關西機場這幾天人就是只出不進，機場官網都有公告可以看啊！哪來的專車派人來接？」

原PO指出，有很多人跑到謝長廷的臉書留言，批評他什麼都沒做搞「神隱」，沒有幫助受困的台灣旅客，「一堆公主癌、王子癌的人，難不成還要開專機送你們從日本回台灣嗎？搞到最後只好麻煩長榮這兩天，派兩台飛機去函館接那些台灣人回去」。

原PO強調，當時她人在日本，很清楚日媒報導的當地狀況，但台灣有些媒體的報導根本是在模糊焦點而非事實，「日本人沒人在罵政府無能，大家只努力災後重建，可以麻煩大家把心力放在日本受災戶的心情上好嗎？」。

該文一出也引起網友熱烈討論，紛紛留言「一堆歐美國家也都乖乖排隊，台灣人到底以為自己多偉大，需要特權，要有專車接送」、「真的認同，一堆人一窩蜂跟著罵，日本人都沒說怎樣了，也該看看人家的應變能力」、「台灣人不就是這樣嗎？ 只會看別人有什麼有什麼就吵著要一樣比照」、「中國人混進台灣的很多，拖累台灣」、「唯恐天下不亂的心態啊！遇事就事論事。什麼都要怪政府」。