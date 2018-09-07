葫蘆墩圳掀蓋最快月底完工 店家憂停車空間不足

葫蘆墩圳掀蓋工程已略見雛形 。（記者歐素美攝）

2018-09-07 22:03

〔記者歐素美／台中報導〕台中市豐原區葫蘆墩圳掀蓋工程進度達77.59%，水利局表示，將趕在9月底完工，居民期待第一期試辦的300公尺親水範圍成功，以便一路掀蓋，重現葫蘆墩圳風華；但鬧區店家則憂心停車空間不夠，希望市府能趕快興建豐原轉運中心及立體停車場，以免市區交通癱瘓。

豐原區鄰長曾吉源表示，豐原火車站東站啟用後，人潮往東移，希望葫蘆墩圳掀蓋工程完工後，可以帶來人潮商機；豐原客運總經理賴元良則表示，因辦公室正對葫蘆墩圳，喜愛攝影的他，每天都拍照記錄，他說「很期待完工帶來人潮榮景」。

不過，也有商家擔心掀蓋帶來人潮，但停車空間不足，希望豐原立體停車場及轉運站能儘早動工興建，以解決火車站附近停車問題。

水利局水利養護工程科股長陳宏安表示，葫蘆墩圳第一期掀蓋工程進度已達77.59%，微幅超前，分流箱涵等土木基礎工程已完工，灌溉用水順利分流至新生北路地下箱涵，工地圍籬近日將陸續拆除，以進行地面主渠道景觀營造的植栽及坡面綠美化，預定可提前於9月底完工。

葫蘆墩圳流經豐原市區，約40年前加蓋作為停車場，1.2公里的水圳隱藏地底，經市府與居民等溝通，選定豐原國小前方300公尺試辦掀蓋，經費2.47億元，若開蓋成效良好，第二階段再辦理三民路至博愛街900公尺的掀蓋工程。