醫病》頭頸部血管支架置放術 讓7旬翁避免再次腦中風

75歲老翁小中風後，經「頭頸部血管支架置放術」後，頭昏情況改善。（記者蘇金鳳攝）

2018-09-07 17:10

〔記者蘇金鳳／台中報導〕75歲何姓老翁多年來吃晚飯時間就頭昏，日前發生小中風送大醫院，只吃治療腦中風的藥物，頭昏症狀仍舊沒改善。直至長安醫院心臟血管科就診，進行「頭頸部血管支架置放術」，在右側頸動脈內裝置支架，目前老翁已不再頭昏，且可避免再次發生腦中風的危險。

老翁過去常在晚飯時間頭昏，外出騎機車停等紅燈，要再起動時突然發現左手左腳無力，整個機車倒下壓在腿上，家人急送大醫院治療，檢查發現有腦中風情形，卻只吃治療腦中風的藥物，頭昏症狀仍舊沒改善。

家人不放心，直至長安醫院心臟血管科就診，透過電腦斷層及核磁共振檢查，心臟血管科醫師李愛先發現患者右側頸動脈呈90%狹窄，便進行「頭頸部血管支架置放術」，在右側頸動脈內裝置支架，目前老翁已不再頭昏，且可避免再次發生腦中風的危險。

醫師李愛先表示，何姓老翁是多次左側肢體無力，經常好了之後又再發作，為暫時性缺血發作，是右頸動脈系統產生問題。

經電腦斷層及核磁共振檢查發現，右頸動脈血流開口的地方呈90%以上的狹窄，導致腦部血流受到相當程度的影響，醫師為患者進行「頭頸部血管支架置放術」，在右側頸動脈做導絲的置入，加以球囊擴張，於狹窄的部位置放上頸動脈支架，歷經4個小時，終於完成這個高難度頸動脈手術。術後老翁原本狹窄的地方，血流明顯變暢通。

2週後回診時，何姓老翁表示，之前左側手腳無力及經常性頭昏現象都不再發生，十分開心。

何姓老翁是警界高階長官退休，他表示，自從小中風發生後，就一直在尋求積極治療的方式，覺得吃藥是治標不治本，頭部問題等於是一顆不定時炸彈，什麼時候要再爆一次不知道，因此決心好好治療，找到醫師李愛先。

「頭頸部血管支架置放術」，只需局部麻醉且僅鼠蹊部1個小傷口，老翁術後恢復情形也十分良好，血流通暢後頭昏症狀明顯減少許多，而且再也不用怕腦中風再次發生。

根據以往醫學研究發現，腦梗塞的病人除了常見的危險因素，如高血壓，高血脂，心房顫動外，5個腦梗塞的病人中，就有1個可能是因為頸動脈或椎動脈狹窄造成中風，而狹窄不及時處理的話，會是導致下次中風的重要原因。

目前醫學上專家建議，曾經發生過中風、同側頸動脈狹窄超過65%就有介入處理的必要性；而即使是無症狀、但頸動脈狹窄超過80%，也可慎重考慮是否要先做「頭頸部血管支架置放術」來預防。

李愛先表示，這項手術目前也列入健保給付，因此經常反覆性中風的病人，臨床上可透過頸動脈超聲或是照影來確認阻塞情形。