慢遊賞木雕、吃客家料理… 三義木雕藝術節明起開fun

苗栗縣三義木雕藝術節活動，將帶領遊客認識三義木雕之美。（記者張勳騰攝）

2018-09-07 16:40

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣三義木雕藝術節8日至23日在木雕博物館及水美商圈登場，除了鬼斧神工木雕秀，更結合三義慢城推出客庄小鎮慢遊、水美闖關小學堂等系列活動，苗栗縣長徐耀昌邀請全國遊客到三義鄉欣賞木雕之美，體驗慢食、慢遊、慢活的樂趣。

今年三義木雕藝術節以「藝遊未盡─木藝慢活嘉年華為主題，明天的開幕儀式中，將頒獎表揚台灣國際木雕競賽的優勝得主，並舉行魯班公祭，展現木雕之鄉對祖師爺魯班的尊崇與感恩，同時在三義木雕博物館廣場辦理「客庄漫宴」，以認桌方式讓遊客享受道地的四炆四炒客家料理。

在8日至9月23日活動期間，除了三義木雕博物館有台灣木雕南向交流展、競賽展，每週六、日在木雕博物館及水美商圈安排有假日藝文表演、鬼斧神工木雕秀、水美闖關小學堂、木藝體驗親子DIY、藝術街角串聯、木藝市集、茶席文化體驗等系列活動，讓遊客欣賞木雕之美，體驗三義慢城風情。

此外，三義客庄小鎮慢遊推出2條一日遊套裝旅遊行程，8日、9日、15日安排的「木雕之都原夢飄香」行程包括水美木雕街DIY活動、龍騰斷橋、木雕博物館、好客走廊、彩繪階梯等；16日、22日、23日的「鐵道風華山林追風」行程包括水美木雕街DIY、勝興車站、木雕博物館、好客走廊、彩繪階梯等，透過專業導覽，讓遊客認識三義木雕文化與自然人文景觀。相關訊息可上https://www.2018sanyi-woodsculpture.com/ 查詢。