六龜高133線道斷多年 溫泉業者盼併入省道台27線乙線

高133線道是不老通往寶來的捷徑。（記者蘇福男攝）

2018-09-07 17:13

〔記者蘇福男／高雄報導〕國民黨主席吳敦義今天下午與高雄市長參選人韓國瑜前進高雄六龜山區，與溫泉業者和農民座談、拜票，不老溫泉業者埋怨高133線道路斷多年，因重建經費龐大，高雄市政府至今仍無具體作為，嚴重影響當地溫泉產業生計，希望韓當選市長後，儘速開通高133線。

六龜溫泉協會顧問鐘享桂建議，將高133線道併入省道台27線乙線，由公路總局管理維護，高雄市政府就不必再為龐大重建經費傷腦筋。

高133線道是六龜不老溫泉通往蘇羅婆與寶來等地要道，2009年八八風災後道路中斷，重建完工不久，2012年610水災3.8公里處又發生長達200公尺坍方，整片邊坡大規模滑動，因位處荖濃溪攻擊岸，溪底便道屢修屢斷，2014年交通中斷至今仍無法通行。

由於高133線是不老通往寶來的捷徑，道路不通，新發與蘇羅婆兩地居民必須繞道而行，生活極度不便，遊客也無法串連移動。

高雄市府新工處曾說明，高133線道位於土石流潛勢區，地質不穩定，便道開通不久又會被洪水沖毀，須設計懸空高架橋梁避開河流攻擊面，總經費6億元；因重建經費金額龐大，重建工程須中央協助，去年爭取納入前瞻計畫不成，會繼續爭取修復經費。