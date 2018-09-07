中秋連假上國道「避塞」 避開這30個時段、路段

9月22日至24日中秋節3天連續假期，高公局呼籲民眾避開重點壅塞路段！（資料照）

2018-09-07 17:06

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕9月22日至24日是中秋節3天連續假期，交通部高速公路局已擬定相關疏運措施，包含單一費率、暫停收費、入口高乘載管制、入口匝道封閉、開放路肩、入口匝道儀控、國5機動實施大客車通行路肩及主線儀控。高公局也列出3天連假期間，共30個重點壅塞路段和時段，行車時間會是平常的3至7倍，呼籲民眾避開！

高公局交管組長卓明君說，中秋連假預估第一天車流量達120百萬車公里最高，是平常日的1.4倍，但若單看南下，首日預估70百萬車公里，更是平常日的1.6倍。第二、三天車流量則預估是110百萬車公里、106百萬車公里，北上最大量則會出現在9月24日收假日，預估達62百萬車公里。

中秋連假均採單一費率，小型車每公里0.9元，無長途折扣費率、無20公里優惠里程。除首度實施連假前、後一天，國5上午6點至下午3點免費措施，每天凌晨0點至5點全線仍暫停收費。另外，連假期間國3新竹系統─燕巢系統，通行費可享8折優惠。

卓明君說，中秋節是今年最後一個連續假期，預期出遊人數會比端午更多，因此，西部國道也將實施高乘載管制，包含：

■9月22日上午7點至中午12點，國1內湖─頭份、國3木柵─香山路段各交流道南下路口。

■9月22日、23日上午7點至中午12點，國5南港系統─坪林南下各交流道。

■9月23日、24日下午2點至晚間9點，國5蘇澳─頭城北上各交流道。

高公局說，國5北上高乘載管制措施，若車流提早紓解，就會提早結束。

入口匝道封閉方面：

■9月22日、23日全天封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南下入口；

■9月23日、24日國1虎尾、埔鹽系統，國3竹南北上入口。

9月22日連假首日，將有6處重點壅塞路段，行車時間會是平常日的4倍至5倍，包含：■上午8點至下午1點國1南下楊梅─新竹系統、彰化系統─埔鹽系統；

■上午8點至下午1點國3南下三鶯─關西、茄冬─西濱、烏日─霧峰；

■上午6點至下午4點國5南下南港系統─坪林。

而連假第二、三天也都有許多重點壅塞路段，高公局說，相關壅塞路段、疏運措施，都可上高公局網站 、「高速公路1968」App查詢。