讓世界看見台灣 日月潭首辦馬拉松游泳國際邀請賽

日月潭除了9月16日舉辦萬人泳渡，22日也將首度舉辦馬拉松游泳國際邀請賽。（資料照）

2018-09-07 16:27

〔記者張協昇／南投報導〕日月潭國際萬人泳渡活動將於9月16日舉行，南投縣長林明溱今天（7日）說，泳渡活動前一天，中華民國游泳協會將舉辦Chinese Taipei第四屆日月潭公開水域游泳錦標賽及泳渡挑戰組，9月22日，泳協也將於日月潭首度舉辦馬拉松游泳國際邀請賽，為爭取成為國際游泳總會（FINA）世界馬拉松游泳系列賽積分站認可賽事測試及暖身，以便2019年~2021年世界馬拉松游泳系列賽能在日月潭正式舉行，盼透過大型國際游泳活動盛事，讓世界看見台灣。

南投縣政府及中華泳協說，日月潭是國內最適合舉辦國際性長泳比賽場域，因此，近幾年來努力爭取日月潭成為國際游泳總會（FINA）世界馬拉松游泳系列賽積分站認可的賽事，目前亞洲區僅有中國浙江千島湖為FINA認可賽事，在縣府及中華泳協共同努力下，中華泳協在匈牙利世錦賽同時召開的世界游泳會員國大會上提案申請，終於在去年12月通過FINA國際泳總會認可，但要求第一次設站先以邀請賽測試，確認能順利舉辦且安全無虞，2019年~2021年的世界馬拉松游泳系列賽，將會在日月潭正式舉行。

南投縣政府表示，因此，日月潭也將於9月22日首度舉辦馬拉松游泳國際邀請賽，共有9個國家近40名游泳高手參賽，國際泳聯FINA亞洲游泳總會祕書長（阿曼籍）Taha Al Kishi先生將出席見證，屆時將吸引更多國家國際頂尖長泳選手及體育媒體來台參加，讓世界體壇看見台灣及南投美麗的日月潭。