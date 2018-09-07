年改提釋憲？ 銓敘部：沒這個計畫

2018-09-07 15:51

〔記者劉力仁／台北報導〕軍公教年改是否違反「不溯既往」、「信賴保護」原則？6縣市提釋憲大法官不受理，有權可提釋憲的銓敘部今天明確表示，「沒有釋憲計畫」。

根據司法院大法官審理案件法第5條，聲請釋憲方式有三：

1、中央或地方機關，於其行使職權，適用憲法發生疑義，或因行使職權與其他機關之職權，發生適用憲法之爭議，或適用法律與命令發生有牴觸憲法之疑義者。

2、人民、法人或政黨於其憲法上所保障之權利，遭受不法侵害，經依法定程序提起訴訟，對於確定終局裁判所適用之法律或命令發生有牴觸憲法之疑義者。

3、依立法委員現有總額3分之1以上聲請，就其行使職權，適用憲法發生疑義，或適用法律發生有牴觸憲法之疑義者。最高法院或行政法院就其受理之案件，對所適用之法律或命令，確信有牴觸憲法之疑義時，得以裁定停止訴訟程序，聲請大法官解釋。聲請解釋憲法不合前二項規定者，應不受理。

由於公務員退休法源為「公務人員退休資遣撫卹法」，其主管機關銓敘部可提釋憲。今天考試院舉辦考試委員就職4週年記者會，媒體詢問此事，銓敘部長周弘憲表示，年金改革是考試院重要工作，考試院於102年及106年都提出年金改革草案送至立法院審議，106年立法院通過的版本跟考試院版本差異不大，考試院上個月也舉辦過諮詢會議，與會的多數委員對聲請釋憲態度保留，因此銓敘部目前「沒有釋憲計畫」。